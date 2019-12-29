Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

?Kaza, sabah saatlerinde Tarsus- Pozantı otoyolunda meydana geldi. Emre G. (27) yönetimindeki 27 TP 715 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Neziha T. (25) öldü, sürücü Emre G. ise yaralandı. Emre G. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Emre G.'nin sağlık personeli olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.


Pozantı, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
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