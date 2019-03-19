Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü 3 Yaralı

Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü 3 Yaralı

6 dakika önce

Trabzon'da otomobilin bariyere çarptığı kazada İran uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü 3 Yaralı, System.String[]
Trabzon'da otomobilin bariyere çarptığı kazada İran uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi'nde Solmaz Ghasemzadehrezaeı yönetimindeki 72 E 7010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü Solmaz Ghasemzadehrezaeı ve otomobilde bulunan Alıreza Jalıljamshıdı, Radın Jalıljamshıdı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna bariyer saplanan Aram Ghasemzadehrezaeı (14) ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince, bariyer kesilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Karın bölgesindeki bariyer parçasıyla ambulansa alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Aram Ghasemzadehrezaeı buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:01 Kaynak: AA

İran, Trabzon, Güncel
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