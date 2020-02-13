Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

11 dakika önce

SİVAS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyere çaptı.

Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyere çaptı. Kazada, aynı aileden 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Kayseri yönüne giden Melih Doğtaş yönetimindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobil, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer otomobilin sağ arka kapısından içeriye girdi. Kazada, sürücü ile birlikte aynı aileden Elifnaz (8), Sedef ve Ayşe Doğtaş yaralandı.?Yoldan geçen diğer sürücüler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Elifnaz Doğtaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
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