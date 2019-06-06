Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:40 Kaynak: AA
'ın Akıncılar
ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Temel Akçin (86) yönetimindeki 28 DK 772 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi Değirmenderesi Köprüsü yakınlarında karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bariyere çarptı.
Yaralanan Akçin, Akıncılar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı
Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü
Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü
Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt