Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Gülay idaresindeki 06 BZH 825 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada yaralanan Nurhayat Gülay 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika

Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?

Diyarbakır Havalimanı'nın 1 ay boyunca uçuşa kapatılacağı öğrenildi

Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi

Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük

İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi

8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor

Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı