Otomobil Bariyere Çarptı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan otomobil bariyere çarptı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayan otomobil bariyere çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş
istikametinden Malatya
istikametine gitmekte olan Ahmet Yücel
idaresindeki 42 DT 379 plakalı otomobil Haydarlı
Köyü girişinde yolun yağmurdan dolayı kayganlaşması sonucu kayarak bariyere çarptı.
Çarpma sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü kazayı yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
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