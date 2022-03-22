OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI; 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI; 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI

22.03.2022 12:43

MALATYA'da, bariyerlere çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Murat Doğan (17) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ağır yaralandı.

MALATYA'da, bariyerlere çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Murat Doğan (17) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Murat Doğan yönetimindeki 44 AAZ 852 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çaptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Doğan, yola savrulurken, araçta bulunan Gökhan Ç. ile Muhammed Emin K. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, sürücü Murat Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Murat Doğan'ın cansız bedeni ise olay yerindeki inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI; 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI; 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI - Son Dakika


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