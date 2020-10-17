Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İstanbul- İzmir yolunun Şehzadeler ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 PK 4811 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyere asılı kalan otomobildeki Muammer B. (27) ile Tahir Y. (22) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahir Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.