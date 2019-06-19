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Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı, System.String[]
Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza İstanbul Samsun D-100 karayolu Beygircioğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan M.N.G. yönetimindeki 61 LJ 763 plakalı otomobil, Beygircioğlu Kavşağına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncusu kontrolden çıkarak yolun orta kısmında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Z.G., A.A.G. ve E.N.G. yaralandı.

Olay yerine Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi ve Hacıhamza 112 istasyonundan ambulanslar sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
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