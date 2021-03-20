Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akyazı Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Gürbüz'ün kullandığı 42 AGF 616 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan Selahattin Gürbüz, eşi Esma Gürbüz ve kızı Merve Kayan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.