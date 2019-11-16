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Otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
6 saat önce
5 AYLIK BEBEK ÖLDÜKarabük'te, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada, yaralanan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:43 Kaynak: DHA
5 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
Karabük'te, otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü kazada, yaralanan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı 2 çocuktan 5 aylık Gökçe Kayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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