Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı

6 saat önce

TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki bariyere çarptı.

Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı, System.String[]

TRABZON'un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprü girişindeki bariyere çarptı. Araç sürücüsü Emrah Vadin (32) ve kızı Melek Vamin (2) yaralanırken, araçta bulunan anne Yeliz Vamin (29) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçenin Çatak mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane'ye giden Emrah Vamin yönetimindeki 61 LG 381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol üzerindeki 'Çatak 2' adlı köprünün yanındaki çelik bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobilde bulunan Emrah-Yeliz Vamin çifti ile kızları Melek Vamin, yaralandı. Kazayı görenlerin  ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı aile, ambulanslarla Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne Yeliz Vamin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralı sürücü Emrah ile kızı Melek Vamin'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Trabzon, Maçka, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu
Alkollü sürücü durağa daldı: 3 ölü Kızını kurtarmak için peşinden koşan annenin yüreği ağzına geldi Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu

Son Dakika Haberleri
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:46 Çavuşoğlu: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihi siyasi amaçlar için... - Son Dakika
23:46 Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:53:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil bariyere çarptı: Anne öldü, baba ve kızı yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]