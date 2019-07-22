Otomobil bariyere çarptı; anne öldü, oğlu yaralı
31 dakika önce
GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, annesi yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Hassa
karayolu Akbez
mevkiinde meydana geldi. Mustafa Doğu
yönetimindeki 31 AVJ 79 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Mustafa Doğu kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, annesi Fatma Doğu, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitirdi. Fatma Doğu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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