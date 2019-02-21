Otomobil Bariyere Çarptı; Sürücü, Eşi ve Kızı Yaralandı
2 saat önce
MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.
MANİSA'nın Saruhanlı
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile beraberinde bulunan eşi ve kızı yaralandı.
Kaza, İzmir- İstanbul
Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Koldere
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kocaeli
'den İzmir yönüne giden Necmi Sarıoğlu(55) kullandığı 41 PH 633 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobill hurdaya dönerken, kazada sürücü Necmi Sarıoğlu ile beraberinde bulunan eşi Saniye Sarıoğlu (50) ve kızı Dilek Sarıoğlu (27) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Sarıoğlu'nun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:15 Kaynak: DHA
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