Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü.

Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyeri aşıp, alt yola düştü. Kazada ters dönen otomobildeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk Çukur (26) yönetimindeki 16 ACZ 635 plakalı otomobil, dönüş sırasında kontrolden çıktı. Savrulup, bariyeri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü Çukur ile İsmail Kaya (43), Cemil Kozlu (27) ve Ünal Karaman (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza anında, alt yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi.


Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyeri aşıp, alt yola düştü: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]