Son Dakika Haberleri: Otomobil, Bariyeri Yıkıp, İş Yerine Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil, Bariyeri Yıkıp, İş Yerine Çarptı: 2 Yaralı

37 dakika önce

ADANA'da kontrolden çıkıp, bariyerleri yıktıktan sonra bir iş yerinin kepengine çarpan otomobildeki Gökçe Nur T. (18) ile Gülseren Ç. (30), ağır yaralandı.

Otomobil, Bariyeri Yıkıp, İş Yerine Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
ADANA'da kontrolden çıkıp, bariyerleri yıktıktan sonra bir iş yerinin kepengine çarpan otomobildeki Gökçe Nur T. (18) ile Gülseren Ç. (30), ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseren Ç. yönetimindeki 33 BPN 90 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki demir bariyere yıkarak, bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada, sürücü Gülseren Ç. ve yanındaki Gökçe Nur T. ağır yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:58 Kaynak: DHA

Gökçe, Adana, Güncel
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