Otomobil bariyerlere çarptı: 1'i polis 4 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:07 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Kayseri
karayolunun Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Göksun
istikametine giden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
'nde görevli polis memuru H.T.'nin (34) kullandığı 01 BLE 63 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü H.T. ile birlikte S.T. (26), E.T. (5) ve M.T. (9) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Kahramanmaraş
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