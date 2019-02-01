Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, yaralı kadın kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:53 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı

İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:57:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]