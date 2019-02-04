Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı : 1 Yaralı

Otomobil Bariyerlere Çarptı : 1 Yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil Bariyerlere Çarptı : 1 Yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'da Ankara istikametine seyir halinde olan B.A. (55) yönetimindeki 06 EY 5821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucukontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan A.A. (57) yaralanırken, yaralı yolcu kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

Çorum, Sungurlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi

Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 20:05:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı : 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]