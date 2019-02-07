Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Ortalıca
Kavşağında M.H. (60) idaresindeki 37 KE 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü M.H. yaralandı. Yaralı sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 Kaynak: İHA
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