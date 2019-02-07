Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Ortalıca Kavşağında M.H. (60) idaresindeki 37 KE 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü M.H. yaralandı. Yaralı sürücü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Ortalıca, Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa
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