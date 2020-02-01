OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI

15 dakika önce

BAYRAMPAŞA'da otomobil yolu ayıran bariyere çarptı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner Hasırcıoğlu/ İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA'da otomobil yolu ayıran bariyere çarptı. Kazada otomobilin kaportası parçalanırken, araçtaki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gökhan Yavuz kullandığı 34 BVH 816 plakalı aracıyla Bayrampaşa, D-100 Karayolu ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaportası parçalandı. Kazada şans eseri sürücü Gökhan Yavuz yara almazken, otomobildeki kadın yolcu kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, araç sürücüsünün polise bilgi verdikten sonra ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyla birlikte taksiyle hastaneye gittiği öğrenildi. Sağlık ekipleri ise polisten bilgi alarak olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, yol bakım ekipleri ise yolu temizledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan aracın görüntüsü

Polisin çalışması

Aracın kaldırılması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar


Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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