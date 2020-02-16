Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 34 AAJ 304 plakalı otomobil, sağanak yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü T.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ