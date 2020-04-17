Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu - Çorum karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 06 EU 9640 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:53 Kaynak: İHA

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