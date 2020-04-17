Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu - Çorum karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 06 EU 9640 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM