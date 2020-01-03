Otomobil bariyerlere çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere çarptı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere çarptı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil bariyerlere çarptı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil bariyerlere çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Burak Özdemir idaresindeki 23 AB 386 plakalı otomobil sürücüsü Balkar Beldesi Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.


Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şeyda Fırat Özdemir yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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