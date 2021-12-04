Otomobil bariyerlere çarptı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Birgül Karaer idaresindeki 27 E 3682 plakalı Cıtroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ozan köyü girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Firdevs Günsoy yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN