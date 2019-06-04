Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

33 dakika önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, System.String[]
DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak refüjde duran otomobilin motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Öznur Emanetoğlu ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesini istedi. Ekipler vincin olay yerine gelmesini bekliyor.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:21 Kaynak: DHA
Gümüşova, TEM Otoyolu, Güncel
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