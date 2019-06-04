Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü (2)
1 saat önce
CESETLER MORGA KALDIRILDIDüzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:55 Kaynak: DHA
CESETLER MORGA KALDIRILDI
Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı. Emanetoğlu çiftinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
LPG'li otomobil ateş topuna döndü, kimse yaklaşamadı
Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı
Ukrayna'da tenekelere ateş eden sarhoş polisler, çocuğu öldürdü
Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı