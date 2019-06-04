Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü (2)

CESETLER MORGA KALDIRILDI

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı. Emanetoğlu çiftinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.