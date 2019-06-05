Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü (2)
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü (2)

47 dakika önce

CESETLER MORGA KALDIRILDIDüzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü (2), System.String[]

CESETLER MORGA KALDIRILDI
Düzce'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Öznur ve Murat Emanetoğlu yaşamlarını kaybederken, olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olması nedeniyle otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı araç vinç ile kaldırılırken, korkulan olmadı. Emanetoğlu çiftinin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
Düzce, TEM Otoyolu, Güncel
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