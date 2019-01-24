Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

34 dakika önce

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Aksoy idaresindeki 34 KH 0421 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikameti Şekerpınar mevkisinde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ile yanındaki Tanju Erdoğan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:28 Kaynak: AA

Yusuf Aksoy, Kocaeli, Güncel
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