Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
34 dakika önce
Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Aksoy
idaresindeki 34 KH 0421 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara
istikameti Şekerpınar
mevkisinde kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ile yanındaki Tanju Erdoğan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:28 Kaynak: AA
3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı
Facebook ve Instagram Maduro'nun Mavi Tik İşaretini Kaldırarak ABD'nin Maduro Kararını Destekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Vuruldu