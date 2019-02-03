Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı; 2 Yaralı

Otomobil Bariyerlere Çarptı; 2 Yaralı

56 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil Bariyerlere Çarptı; 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mürvet R. (31) idaresindeki 16 CKP 40 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi çevre yolu çıkış noktasında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mürvet R. ile araçta yolcu olarak bulunan Meltem C. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu

Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 14:47:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı; 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]