Otomobil Bariyerlere Çarptı; 2 Yaralı
56 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mürvet R. (31) idaresindeki 16 CKP 40 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi
çevre yolu çıkış noktasında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Mürvet R. ile araçta yolcu olarak bulunan Meltem C. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: İHA
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