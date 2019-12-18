Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada İsmail E.(75) idaresindeki 41 DM 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Nurcan E.(70) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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