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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

06.09.2021 13:27
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Boğazkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 GN 4941 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil, Samsun, Bafra, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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