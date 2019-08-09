Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nejmettin Karacan (38) idaresindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, yeni açılan Manisa- İzmir Otoyolu'nun Manisa servis alanı girişinde bariyerlere çarptı.
Sürücü Karacan ile otomobildeki Recep Alakaş (65) ve Behiye Alakaş Karacan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan Emircan Olpak (19) ve Melih Küçük (22) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Manisa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi
Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 02:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]