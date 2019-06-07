Otomobil bariyerlere çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Gaziantep karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
İlçesi Gaziantep
karayolu üzerinde bariyere çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya
istikametinden Gaziantep istikametine giden Samet Çot idaresindeki 35 E 7295 plakalı otomobil sürücüsü Gaziantep karayolu 13. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Samet Çot, Gülsen Çot ve Ahmet Çot yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
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