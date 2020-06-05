Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 17.35 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan K.A. (61) idaresindeki 06 DG 1642 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü K.A. ile araçta bulunan N.K. (52) ve H.Ç. (50) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA