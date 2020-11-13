Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

13.11.2020 21:27

Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Edinilen bilgilere göre kaza...

Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Şarkışla karayolu Gücük Köyü mevkiinde meydana geldi. A.V. yönetimindeki 06 ZVT 93 FİAT marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada sürücü ile Y.V. ve Y.V yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla İlçe Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Şarkışla, Otomobil, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika


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