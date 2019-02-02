Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı; 4 Yaralı

Otomobil Bariyerlere Çarptı; 4 Yaralı

37 dakika önce

Bilecik Bozüyük ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil Bariyerlere Çarptı; 4 Yaralı, System.String[]
Bilecik Bozüyük ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bülent A. (41) idaresindeki 26 UU 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozüyük çevre yolu Eskişehir sapağı yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Bülent A. ile yolcular Gülen G. (50), M.G. (14) ve Şükran A. (68) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
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