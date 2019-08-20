Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beylice Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (23) yönetimindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. (14), N.K. (44) ve S.K. (46) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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