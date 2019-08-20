Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı : 4 yaralı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beylice Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (23) yönetimindeki 34 HT 6294 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.K. (14), N.K. (44) ve S.K. (46) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:19 Kaynak: İHA
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