Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir yolunun Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir'e giden Naci Şener yönetimindeki 10 LG 551 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü Naci Şener ile yanındaki Pelin Şener, Aysim Şener ve Sarper Şener yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.