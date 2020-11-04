Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
04.11.2020 23:41
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 104'üncü kilometresinde yaşandı. Selman İ.'nin kullandığı 09 E 0788 plakalı otomobil, iddiaya göre ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Selman İ. ile birlikte araçta bulunan Şervan D., Cuma K. ve Bilal S. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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