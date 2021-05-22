Otomobil bariyerlere çarptı; 4 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hüsna K. idaresindeki 06 FD 9125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ekrem K., Mehmet K. ve Zeynep K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK