Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Bolu'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Serdal K. idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil, Paşaköy Otoyol üst geçidinde, önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı.
Bu esnada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Sami K, Salih K. ve Enes K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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