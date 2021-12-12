Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 34'üncü kilometresinde yaşandı. Salih D.'nin kullandığı 46 AEK 975 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Salih D. ile birlikte araçta bulunan Emine D. (27), Zehra D. (6) ve Ebrar D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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