Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

07.07.2022 09:34
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (25) idaresindeki 06 CCZ 929 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden B.S.Y. (16), S.Y. (51) ve S.N.Y. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
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Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı Konya'da 5 kişinin öldüğü kazada otomobil sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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