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Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

34 dakika önce

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralıKonya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serap Han (46) yönetimindeki 06 BD 9615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin altında kaldı. Kazada, sürücü, Yurdagül Han (63), Umut Irmalı (17), Aleyna Irmalı (17) ve Irmak Han (5) yaralandı. Otomobil içinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:05 Kaynak: DHA
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