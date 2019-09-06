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Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

9 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Konya'nın Seydişehir ilçesi Seydişehir-Antalya karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (42) idaresindeki 42 Y 4365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü H.A. (42) ile araçta bulunan A.A., M.A. (40), S.D. (38) ve A.D. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
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