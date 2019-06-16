Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı; belediye meclis üyesi yaralandı, eşi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil bariyerlere çarptı; belediye meclis üyesi yaralandı, eşi öldü

1 saat önce

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü AK Parti belediye meclis üyesi Eyüp Dopduğru (44) yaralanırken, eşi Feride Dopdoğru (41) ise yaşamını yitirdi.

Otomobil bariyerlere çarptı; belediye meclis üyesi yaralandı, eşi öldü, System.String[]


ELAZIĞ'da, kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü AK Parti belediye meclis üyesi Eyüp Dopduğru (44) yaralanırken, eşi Feride Dopdoğru (41) ise yaşamını yitirdi. Kaza, öğleden sonra, Elazığ- Malatya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Eyüp Dopdoğru yönetimindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeridi ayıran bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, otomobilde bulunan, evli ve 2 çocuk sahibi çiftten Feride Dopdoğru'nun yaşamını yitirdiği, sürücü Eyüp Dopdoğru'nun ise yaralandığı belirlendi. Bingöl'ün Genç ilçesinde AK Parti belediye meclis üyesi olan Eyüp Dopdoğru, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekibinin araçtan çıkardığı Feride Dopdoğru'nun cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:00 Kaynak: DHA
AK Parti, Elazığ, Eyüp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var TEM'de lüks araç takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:06:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil bariyerlere çarptı; belediye meclis üyesi yaralandı, eşi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]