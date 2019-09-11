Otomobil bariyerlere çarptı, imdatlarına itfaiye yetişti
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi sıkıştı, imdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi sıkıştı, imdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon- Samsun karayolu 15. km Çeltek mevkisinde 05 DF 294 plakalı B.T. idaresindeki hususi otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan sürücü B.T. ve E.Ç. sıkıştıkları yerden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA
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