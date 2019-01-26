Otomobil Bariyerlere Çarptı, Kazada Yaralanan Olmadı

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D-100 Karayolu Mevkii 10. kilometrede meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D-100 Karayolu Mevkii 10. kilometrede meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobildekiler yara almadan kurtuldu.



Kaza, Tosya D-100 Karayolu 10.kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tosya istikametinden Ilgaz istikametine seyir halinde olan Z B.'nin idaresindeki 34 TP 0610 plakalı otomobil Çaykapı köyüne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.



Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan kişileri gören çevredeki sürücüler polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan vatandaşlara hemen ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Meydana gelen trafik Kazasında 34 TP 0610 plakalı araç sürücüsü ve biri çocuk 2 yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.



Tosya Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası olay yerinde yol trafik emniyetini alarak D-100 karayolu trafik akışını güvenli şekilde sağladı. Emniyet güçleri meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

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