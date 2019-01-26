Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı, Kazada Yaralanan Olmadı

Otomobil Bariyerlere Çarptı, Kazada Yaralanan Olmadı

9 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya İlçesi D-100 Karayolu Mevkii 10. kilometrede meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü.

Otomobil Bariyerlere Çarptı, Kazada Yaralanan Olmadı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya İlçesi D-100 Karayolu Mevkii 10. kilometrede meydana gelen trafik kazasında bir aile ölümden döndü. Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobildekiler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tosya D-100 Karayolu 10.kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tosya istikametinden Ilgaz istikametine seyir halinde olan Z B.'nin idaresindeki 34 TP 0610 plakalı otomobil Çaykapı köyüne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan kişileri gören çevredeki sürücüler polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan vatandaşlara hemen ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Meydana gelen trafik Kazasında 34 TP 0610 plakalı araç sürücüsü ve biri çocuk 2 yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Tosya Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası olay yerinde yol trafik emniyetini alarak D-100 karayolu trafik akışını güvenli şekilde sağladı. Emniyet güçleri meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:09 Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Tosya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 20:18:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Bariyerlere Çarptı, Kazada Yaralanan Olmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]