OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

1 saat önce

BEYOĞLU'nda hafif ticari bir araç bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI, System.String[]

BEYOĞLU'nda hafif ticari bir araç bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan istikameti Halıcıoğlu mevkiinde saat 03.00 sıralarında yaşandı. Çağlayan istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DY 5691 plakalı hafif ticari araç, Halıcıoğlu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, motor da yerinden fırladı, Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle, D-100 Karayolu Çağlayan istikametinde ulaşım polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı sürücüden detaylar

-Yaralının bulunduğu yerden çıkarılması ambulansa alınması

hafif ticari araçtan detaylar

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar


D-100 Karayolu, Çağlayan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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